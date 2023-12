Incontri per informazioni in merito al tessuto economico della provincia

TRAPANI – In data odierna (21 dicembre), nell’ambito del ciclo di incontri istituzionali, il Prefetto di Trapani, Danila Lupo ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali unitamente ai vertici provinciali dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro, al fine di acquisire informazioni in merito al tessuto economico della provincia.

Durante l’incontro sono state evidenziate le principali problematiche del territorio che saranno oggetto di approfondimento nel corso di specifiche riunioni che si terranno in Prefettura nelle prossime settimane.

D’intesa con i partecipanti si è convenuto di programmare per il mese di gennaio degli incontri ristretti per un focus sulle problematiche che caratterizzano al momento l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dando priorità ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del turismo.

Si rafforza la cooperazione tra tutte le componenti, a diverso titolo interessate e si concentra l’attenzione sulla legalità nel modo del lavoro, sia sul fronte del contrasto allo sfruttamento ed al lavoro nero, sia per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, tema che è collegato a quello degli infortuni sul lavoro, una realtà spesso sommersa.

Il tavolo focalizzerà il suo lavoro anche su:

informazione e formazione di imprenditori, lavoratori e studenti;

monitoraggio dei dati dei settori particolarmente colpiti da episodi infortunistici, come edilizia, agricoltura, artigianato e piccola impresa, appalti;

informazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

informazione e sensibilizzazione nel settore agricolo per favorire l’adesione delle aziende del territorio alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, della quale possono fare parte solo quelle che presentano determinati requisiti di legalità.