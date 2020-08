Incontro con vicepresidenti ed assistenti diocesani, incaricati ed assistenti regionali

MAZARA DEL VALLO – Lo scorso 27 luglio, i vicepresidenti del Settore Adulti della nostra Diocesi insieme ai vice di altre 16 Diocesi del territorio nazionale, hanno partecipato ad un incontro con il Centro Nazionale, in modalità on-line, per riscoprire, nonostante l’emergenza COVID-19, il tempo dell’estate quale tempo prezioso di incontro, riflessione e condivisione. L’incontro […]

MAZARA DEL VALLO – Lo scorso 27 luglio, i vicepresidenti del Settore Adulti della nostra Diocesi insieme ai vice di altre 16 Diocesi del territorio nazionale, hanno partecipato ad un incontro con il Centro Nazionale, in modalità on-line, per riscoprire, nonostante l’emergenza COVID-19, il tempo dell’estate quale tempo prezioso di incontro, riflessione e condivisione. L’incontro è stato presentato dai Consiglieri Nazionali: Anna Maria Basile e Pier Paolo Triani. L’inizio non poteva esulare da un momento di preghiera nello stile dell’AC, contemplazione della rappresentazione iconica della “Lavanda dei piedi “di Sieger Koder e meditazione. Ha aperto l’incontro Anna Maria Basile, che portando I saluti del S.A. Nazionale ha puntualizzato che l’incontro si pone in continuità con quanto vissuto dall’emergenza. Ha ipotizzato proposte di incontri in presenza verso la fine di agosto ed inizio di settembre per condividere momenti associativi diocesani.