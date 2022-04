Incontro dei carabinieri con gli studenti del tecnico commerciale

MARSALA – Nel fine settimana scorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tenuto una conferenza con gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale Garibaldi.

L’incontro ha riguardato varie tematiche dal bullismo al cyberbullismo al codice della strada (microcar – motorini e casco – monopattini elettrici – etilometro ecc..).

Molto attenti i discenti delle due prime classi dell’istituto superiore che hanno partecipato, tutti ragazzi di 15/16 anni che si accingono alle prime uscite in strada con scooter e moto.

Molto divertiti anche quando tra loro hanno fatto la prova dell’etilometro soffiando dentro al macchinario.

Questo tipo di incontri formativi, utili a fare chiarezza su temi fondamentali per queste fasce di età, saranno ripetuti nei giorni seguenti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani in vari istituti del territorio.