Incontro di apertura dell’anno comunitario 2023-24 delle comunità Nuovo Germoglio e Seme di Speranza dell’Associazione Fede e Luce Onlus

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 15 ottobre 2023 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario 2023-24 delle comunità Nuovo Germoglio e Seme di Speranza dell’Associazione Fede e Luce Onlus.

L’incontro è iniziato la mattina con la partecipazione alla Santa Messa officiata dal parroco don Giuseppe Lupo.

Nel pomeriggio le comunità si sono riunite nel salone della Sacrestia dove hanno

condiviso le emozioni di ritrovarsi per iniziare un nuovo cammino insieme.

Il tema che propone il Carnet de route 2023-24, realizzato quest’anno da alcuni paesi

dell’America latina tra cui Brasile, Argentina e Paraguay è “All’incontro di Gesù in Galilea”.

Il filo conduttore di quest’anno è costituito dai luoghi di incontro con Gesù. Gesù ha vissuto

in Palestina, una piccola striscia di terra di 20.000 chilometri quadrati, lunga 240 chilometri e larga al massimo 90. La Palestina è solcata, da nord a sud, da una catena montuosa. Al tempo di Gesù era divisa in due regioni: la Galilea e la Samaria-Giudea.