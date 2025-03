Incontro di calcio Trapani Catania. Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania per l’incontro “Trapani – Catania” valevole per il campionato di serie C – Girone C in programma domenica 30 marzo presso lo stadio provinciale di Erice Casa Santa.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive in ragione della rivalità tra le tifoserie del Catania e del Palermo e delle criticità dovute alla movimentazione della tifoseria catanese che per raggiungere Trapani deve attraversare il centro abitato di Palermo, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.