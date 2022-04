Incontro di orientamento per gli studenti dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice

TRAPANI – Un importante incontro di orientamento con un formatore Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, è in programma domani, martedì 5 aprile, alle ore 10,30, all’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice. All’iniziativa interverrà il dottor Roberto Giaquinto, responsabile della comunicazione di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, fondata da Gualtiero Marchesi, che forma non solo cuochi e pasticceri, ma anche bakery chef, professionisti di sala, sommelier, manager della ristorazione, gelatieri e pizzaioli. Parteciperanno all’incontro, volto alla presentazione dell’offerta formativa della prestigiosa scuola post diploma, gli studenti interessati per ciascuna classe in indirizzo. “La prestigiosa realtà di Alma, con cui la nostra scuola è in contatto da tempo – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – torna a interagire con i nostri giovani. Domani si terrà un appuntamento di rilievo che per gli allievi rappresenta un’ulteriore occasione per programmare la carriera scolastica nell’ottica di una maggiore e più completa professionalità da spendere nell’ambito lavorativo”.