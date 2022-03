Incontro formativo sul Sinodo

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 27 febbraio 2022 presso i locali della Parrocchia ‘Cristo Re’ di Mazara del Vallo un incontro formativo sul Cammino Sinodale 2021-23. L’incontro, organizzato dal Consiglio Diocesano, era aperto ai membri del Consiglio e ai Presidenti parrocchiali.

Moderatore dell’incontro è stato Don Marco Laudicino assistente diocesano per il settore Giovani nonché membro dell’Equipe diocesana per il Sinodo che nel ringraziare gli intervenuti ha voluto sottolineare come l’AC è stata sempre presente anche in questi due anni di pandemia. “Tante volte – dice don Marco – le notizie alle parrocchie arrivano frastagliate e non molto chiare, con questo incontro cercheremo di capire come muoverci all’interno di questo evento grazie alle indicazioni che ci dara don Leo Di Simone referente diocesano. Grazie e mettiamoci in ascolto” – conclude don Marco.