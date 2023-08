Incontro nazionale delle Presidenze diocesane di Azione Cattolica

CASTELGANDOLFO – Si svolgerà dal 24 al 27 agosto 2023 presso il Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (RM) l’incontro nazionale delle Presidenze dell’Azione Cattolica Italiana.

750 responsabili diocesani di AC, il presidente C.E.I. card. M. Zuppi, i vice mons. G. Palmieri e mons. F. Savino, il segretario mons. G. Baturi e altri trenta vescovi italiani che discuteranno di Chiesa, laici e cammino sinodale, guardando al futuro del Paese e delle sue comunità territoriali. Con loro, Giuseppe Notarstefano Presidente nazionale, mons. Claudio Giuliodori assistente Generale nazionale e i membri del consiglio nazionale. Ospite particolare don Luigi Ciotti.

La diocesi di Mazara del Vallo sarà rappresentata dalla sua Presidente Enza Luppino, dal Vice Presidente settore Adulti Alberto ALAGNA, dal Vice Presidente settore Giovani Michele COLICCHIA e dai Consiglieri Salvatore GIANQUINTO e Anna RIGGIO.

Dal titolo “La chiesa che sogniamo. Un cantiere sinodale per un’estate eccezionale”, visto anche il grande caldo che non ci dà tregua, l’incontro sarà incentrato sul cammino di preparazione alla XVIII Assemblea nazionale che si svolgerà nella primavera del prossimo anno, ma sarà anche occasione per provare a immaginare, con le parole e i gesti dell’oggi, un Vangelo che serve il Paese e la Chiesa con profezia e sorriso. Da laici cristiani che ancora oggi scelgono la parrocchia come luogo privilegiato dell’impegno ecclesiale.

Quattro giorni di intensi lavori che sicuramente arricchiranno il bagaglio associativo della nostra diocesi in una “Chiesa che Sogniamo”.