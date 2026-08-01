Incontro su “Come i politici devono contrastare la mafia?”

MARSALA – Nell’ambito dei 5 incontri organizzati al Centro “I giusti di Sicilia” di piazza della Vittoria, 4 a Marsala, dal titolo “Ricordando Paolo Borsellino, come seguire il suo esempio”, mercoledì 5 agosto, ore 19, terz’ultimo incontro sul tema “Come i politici devono contrastare la mafia?”. Interverranno: Andreana Patti (Sindaca di Marsala), Salvatore Quinci (Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani e Sindaco di Mazara del Vallo), Cristina Ciminnisi (deputata regionale M5S e membro della Commissione regionale antimafia). Gli altri due incontri sono in programma venerdì 28 agosto con la presentazione del libro “Cinque vite” di Mari Albanese, racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino e lunedì 14 settembre con “Il contributo della società civile nel contrasto all’illegalità”, ospite Sara Varazi, sostituto Procuratore presso il Tribunale di Marsala. Gli incontri sono organizzati dall’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” OdV e Diocesi di Mazara del Vallo, col patrocinio della sezione di Marsala dell’Anm e del Comune.