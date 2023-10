PARTANNA – Sabato prossimo (14 ottobre) alle ore 18,30 in via Crispi 12 a Partanna, incontro sui progetti Pnrr per la nuova Partanna. Dopo i saluti del sindaco Francesco Li Vigni, interverranno la vicesindaco del comune, Valeria Battaglia, Andreana Patti, esperta in programmi di sviluppo territoriali, l’on. Dario Safina, deputato all’Ars. Modererà l’ing. Francesco Crinelli.