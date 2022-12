Inizia domenica 18 dicembre la XV Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”

MARSALA – Prende il via domenica prossima il 18 dicembre alle ore 18,00 la XV Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta e ad aprire il cartellone sarà proprio la Compagnia teatrale “Sipario” interpreterà la Commedia musicale in due tempi scritta e diretta da Vito […]

MARSALA – Prende il via domenica prossima il 18 dicembre alle ore 18,00 la XV Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta e ad aprire il cartellone sarà proprio la Compagnia teatrale “Sipario” interpreterà la Commedia musicale in due tempi scritta e diretta da Vito Scarpitta dal titolo: “Ai quattro venti di Betlehem”. Con la direzione musicale di Eugenia Sciacca, le coreografie di Vanessa Coppola, la scenografia del Sipario Group, i costumi di Angela Scarpitta e la direzione artistica di Enza Giacalone, Ma prima ancora di dare il via allo spettacolo sarà data voce ad alcuni degli interpreti d’eccezione della rassegna che si terrà al Teatro Impero fino a domenica 7 maggio attraverso la presentazione al pubblico di alcuni videomessaggi inviati dagli attori, interpreti d’eccezione come Amanda Sandrelli, Ornella Muti, Pino Quartullo, Uccio De Santis, Antonello Costa, Simone Cristicchi e Alessio Piazza.

La rassegna continua domenica 8 gennaio 2023 ore 18.00 con “Lisistrata” interpretata da: Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, Lucianna De Falco con la regia di Ugo Chiti.

Terzo appuntamento imperdibile: domenica 29 gennaio 2023 ore 18.00 va in scena “Mia Moglie Penelope”, con Ornella Muti e Pino Quartullo, spettacolo liberamente tratto dal romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba con l’adattamento di Margherita Gina Romaniello.

Questi gli altri spettacoli in cartellone:

Domenica 12 Febbraio 2023 alle 18.00 andrà in scena il cabaret con “Stasera con Uccio” Uccio De Santis, Umberto Sardella ed Antonella Genga. Il comico e attore pugliese, reduce dal successo delle puntate speciali su RAI2, approda a Marsala con un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”.

Domenica 5 Marzo 2023 alle ore 18.00 andrà in scena Antonello Costa e.. Corpo di ballo in “C’è Costa per te”.

Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso.

Domenica 16 Aprile 2023 alle ore 18.00 a calcare il palcoscenico del teatro Impero sarà Simone Cristicchi con lo spettacolo da lui scritto e diretto dal titolo “Esodo”. Al Porto Vecchio di Trieste il Magazzino n. 18 è un “luogo della memoria”. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia. Con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre destinate a non essere più italiane.

Domenica 30 Aprile 2023 alle ore 18.00 sarà la volta de “Le Vispe Terese” di e con Alessio Piazza. Uno spettacolo sulla famiglia, che racconta le persone vissute intorno a noi, nel corso della nostra infanzia e dell’adolescenza, di quelle che ancora oggi ci fanno sorridere.

Domenica 7 Maggio alle ore 21.30 chiude la rassegna uno spettacolo fuori abbonamento. Un concerto che fa letteralmente spettacolo: il gruppo XVERSO, tribute band di Tiziano Ferro dà vita a “FERRO”. Il gruppo è la prima tribute band dedicata esclusivamente a Tiziano Ferro.

La kermesse conta sul patrocinio del Comune di Marsala. “Un grazie personale e un grazie dal direttivo della Sipario – ha affermato Vito Scarpitta – all’Amministrazione comunale e al sindaco Massimo Grillo, così vicini e attenti a quelle realtà che con fatica e grossi sacrifici continuano a portare avanti da tantissimi anni progetti artistici e culturali per la nostra città”.

Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 85 euro o seconda poltrona 80 euro + d.p.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 oppure: 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45.

È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli anche singolarmente sia nei punti di prevendita che on line su Liveticket