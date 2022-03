Insieme per la pace sabato in piazza

MAZARA DEL VALLO – Si terrà sabato 12 marzo, alle ore 16,30, in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo il raduno “Insieme per la pace”, organizzato dalla Caritas diocesana. La manifestazione, in forma statica, è a favore della pace e del popolo ucraino costretto a fuggire dalla propria terra per il conflitto scoppiato con la Russia. Sono invitati a partecipare cittadini comuni, associazioni, bambini e chi vorrà potrà portare con sé cartelloni con slogan sulla pace. La Diocesi, in linea con quanto deciso dalla Conferenza Episcopale Italiana, promuove solamente la donazione di offerte in denaro nei confronti della Caritas Italiana. Quest’ultima, infatti, è in costante collegamento con le Caritas in Ucraina (sia della Chiesa latina, sia della Chiesa greco-cattolica), in coordinamento con Caritas Europa e Caritas Internationalis e resta accanto alla popolazione, confermandosi una presenza instancabile nell’emergenza, con una costante attenzione alle persone. Inoltre, a fianco e a supporto delle Caritas dei Paesi confinanti, Caritas Italiana si sta adoperando per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra. Caritas Italiana – come anche la Croce Rossa Italiana – per il momento non organizza raccolte e invii di medicinali né di generi di prima necessità, né ha dato mandato ad altri di farlo. Le modalità per donare sono online sul sito diocesimazara.it.