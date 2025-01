Intervista all’assessore Filippo Luca Triolo pubblicata su Kleos di gennaio 2025

PARTANNA – Abbiamo intervistato per la seconda volta (La prima intervista è stata pubblicata su Kleos del 10 dicembre 2023) l’assessore all’Urbanistica e all’edilizia privata del Comune di Partanna, Filippo Luca Triolo (34 anni) che è tra gli assessori più attivi della giunta guidata dal sindaco Francesco Li Vigni.

Nell’ultima Variazione di Bilancio Regionale Partanna ha beneficiato di due importanti finanziamenti. Assessore Triolo, cosa ci può dire in merito?

Si tratta di due importanti finanziamenti ottenuti grazie ad una costante interazione con l’onorevole Cristina Ciminnisi alla quale va il mio doveroso ringraziamento per il suo interessamento affinché i due progetti importanti per la cittadina potessero essere realizzati. Sono obiettivi ai quali lavoravamo con l’on. Ciminnisi già dalla precedente finanziaria e che oggi abbiamo finalmente centrato. Il primo progetto finanziato con una somma di 150.000,00 euro, consentirà di effettuare una manutenzione straordinaria per il ripristino delle linee elettriche dell’impianto di pubblica illuminazione oggetto di furto nella via Castelvetrano, arteria principale del paese e che si trova al buio da oltre un anno, e nell’area PIP Vallesecco, zona di rilevanza economica per la presenza di attività commerciali e industriali. Il secondo finanziamento di 150.000,00 euro ci consentirà, invece, di attuare la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali urbane ed extraurbane, attualmente in precarie condizioni, con il rifacimento del manto stradale.

Il 30 Ottobre 2024 è stato presentato l’avvio del processo di costruzione del Piano Urbanistico Generale (PUG), a che punto sono i lavori?

La conferenza organizzata dal Comune di Partanna in collaborazione con il Collegio dei geometri e i geometri laureati della provincia di Trapani, l’Ordine degli architetti P.P.C., l’Ordine degli ingegneri, l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali e l’Ordine regionale dei geologi di Sicilia, ha dato avvio al processo di partecipazione che accompagnerà le attività di redazione del PUG. Il processo del piano, infatti, è concepito con differenti modalità di interazione e strumenti per favorire il più elevato e il più efficace coinvolgimento delle Istituzioni, delle Organizzazioni e dei cittadini, affinché possa svolgersi garantendo forme democratiche di rappresentanza e confronto adeguati alle sfide del PUG. Il primo appuntamento si svolgerà sabato 1 febbraio 2025, alle ore 09.30 presso l’Auditorium dell’II.SS. D’Aguirre – Alighieri, via Trieste n. 1, con l’organizzazione di un World Cafè, quale strumento per la co-progettazione dello sviluppo con l’obiettivo di prima raccolta di idee, proposte, tematiche, prospettive per le aree territoriali del comune di Partanna. Il World Cafè è un metodo per dare vita a conversazioni informali, ma estremamente formalizzato nel processo organizzativo, dove tutti condividono idee e progetti che necessitano poi di essere trasformati in concreti interventi. Tutti i protagonisti, quindi, si sentono di essere coinvolti e riescono realmente a produrre esiti significativi.

Quali altri progetti e finanziamenti sta portando avanti il suo assessorato?

Altri due progetti che hanno avuto esito positivo, grazie all’accordo di collaborazione tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Comune di Partanna: sono stati l’approvazione del progetto di ripristino della segnaletica verticale e orizzontale della Strada Provinciale 26 Partanna – Salaparuta per un importo di 100.000 euro e la riqualificazione dell’area della fiera del bestiame con la realizzazione di tettoie all’interno della stessa, a protezione degli spazi recintati destinati all’esposizione degli animali, per un importo di 150.000 euro. Spero vivamente che questi finanziamenti, seppure modesti, possano aiutare la nostra comunità a vivere la città con maggiore qualità. Questo era il mio progetto politico, lo stesso che cercherò di portare avanti nel futuro della mia attività per il bene della cittadinanza.(a.b.)