Iscrizioni a regime per il 29esimo Autoslalom Città di Misilmeri, al via il 6 ottobre

MISILMERI – Si lavora alacremente da alcune settimane, a Misilmeri, la cittadina a vocazione agricola ad una manciata di chilometri da Palermo, per garantire ancora la migliore riuscita di una tra le più longeve competizioni automobilistiche in Italia, alla vigilia del trentennale. La kermesse, promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, è stata elevata a sfida valevole per il Trofeo Sud Slalom AciSport, ma assegnerà inoltre punteggi per il Campionato siciliano e lo Challenge degli Emiri (coeff.2). A giorni i lavori di scerbatura e messa in sicurezza sul percorso, di quasi 3 km, ricavato lungo la s.p. 38 ‘Misilmeri-Belmonte Mezzagno’. Operazioni preliminari il 5 ottobre all’Area artigianale.

Nella foto Nicolò Incammisa (Radical Sr4 Suzuki) by Flavio Lipani