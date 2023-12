Isola delle Femmine, la direttrice del Pittsburg Historical Museum alla Casa Museo Joe Di Maggio

ISOLA DELLE FEMMINE – La Casa Museo Joe Di Maggio ha avuto l’onore di ricevere in visita Rena Rountree, Direttrice del Pittsburg Historical Museum (California), e la sorella Ragna Rostad. Ad accoglierli Agata Sandrone Presidente di BCsicilia Isola delle Femmine e curatrice del Museo e Antonino Scala, Presidente dell’Associazione “Isola Pittsburg Forever”.

La dottoressa Rena si è complimentata per come viene mantenuta viva la memoria di Joe Di Maggio, il più grande campione di baseball di tutti i tempi, e soprattutto l’impegno per ricordare i tanti emigranti che hanno lasciato la propria terra di origine per cercare fortuna altrove. Durante l’incontro è stata raggiunta una intesa per favorire scambi culturali tra le strutture e valorizzare i legami fra le due cittadine gemellate.

La direttrice del Museo di Pittsburg ha donato al Museo Joe Di Maggio un bellissimo arazzo che raffigura i monumenti più importanti di Pittsburg, tra questi la statua del Pescatore di cui esistono due copie, una posta a Isola delle Femmine in Piazza Pittsburg, l’altra a Pittsburg nella Piazza, denominata appunto, Isola delle Femmine.

Nella foto, la Direttrice Pittsburg Historical Museum Rena Rountree, Agata Sandrone e Antonino Scala.