Isola delle Femmine, “Natale in Casa Di Maggio”: mostra di mini presepi e antiche cartoline natalizie

ISOLA DELLE FEMMINE – In occasione del Natale 2024, BCsicilia organizza presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14, a Isola delle Femmine, una mostra aperta al pubblico nei giorni 15, 29 e 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Saranno esposti mini presepi, antiche cartoline natalizie, calendarietti profumati e oggetti appartenenti alle collezioni private di Agata Sandrone e Marcella Croce. Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un patrimonio illustrato ormai relegato al mondo del collezionismo. Farà da cornice alla mostra la foto del grande campione di baseball Joe Di Maggio vestito da Babbo Natale mentre tiene in braccio il suo unico figlio Joseph Paul Jr di appena due mesi. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061. Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

Nella foto mini presepe in mostra.