Istituto Comprensivo “Montalcini”, Fidapa e Uciim in Piazza per Unicef

PARTANNA – In Piazza Umberto I domenica 11 dicembre 2022 dalle 10:00 alle 13:00 si è svolta la vendita di beneficenza del Comitato provinciale UNICEF Trapani. Il banchetto è stato allestito grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini“, il Comitato Provinciale dell’UNICEF e le sezioni cittadine FIDAPA e UCIIM. Gli alunni e i docenti delle classi finali della scuola secondaria hanno riflettuto e poi realizzato degli interessanti lavori in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani che ricorre il 10 dicembre. Alla domanda su dove avessero inizio i diritti umani Eleonor Roosvelt, che fu la più convinta e capace coordinatrice del lungo lavoro di stesura della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, così rispondeva: “In piccoli posti vicino casa, così vicini e così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni singola persona; il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora”. 74 anni dopo quella Dichiarazione da parte di una donna, c’è ancora uno straordinario lavoro da fare per renderli concreti ovunque.

Nutrita è stata la partecipazione dei ragazzi, dei soci e della cittadinanza tutta, moltissimi sono stati i gadget e le uniche e originali “Pigotte” acquistate per sostenere l’UNICEF nel suo compito fondamentale che è quello di raggiungere ogni bambino in pericolo, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

Poter contribuire ad alleviare le sofferenze dei bambini più fragili e vulnerabili è stato l’obiettivo degli organizzatori dell’evento: della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Francesca Maria Accardo, della Presidente della sezione FIDAPA Anna Maria Varvaro, della Presidente della sezione UCIIM Loredana La Rocca, della Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Trapani Mimma Gaglio.

Una bellissima mattinata di solidarietà, di collaborazione e di generosità nella convinzione che “Il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno deve essere aiutato” (Gino Strada).