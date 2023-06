ItaliaRimborso riceve l’In.Sicily Awards

TRAPANI – Proseguono gli attestati di riconoscimento per ItaliaRimborso, dopo la recente selezione al prossimo We Make Future di Rimini. La claim company, nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno, presso l’antico stabilimento “Alle Terrazze” di Mondello, ha ricevuto il premio In.Sicily – Innovation Sicily, la manifestazione interamente dedicata al sistema innovativo siciliano.

Un evento ideato da Fondazione Emblema, con la co-organizzazione dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana e dell’Università di Palermo, in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università di Messina, l’Università di Enna “Kore”, Confindustria Sicilia, Sicindustria, il Comitato Regionale G.I di Confindustria Sicilia, IRFIS e EHT.

Tra le 25 startup precedentemente selezionate, la trapanese ItaliaRimborso ha ricevuto il premio “Best Pitch”. A ricevere il riconoscimento il ceo Felice D’Angelo che ha ritirato il premio consegnato da Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive.

«Dedico questo premio ai giovani, che, con perseveranza continuano ad inseguire i propri obiettivi – dichiara Felice D’Angelo – . Nel 2022 non siamo stati selezionati alla call di In.Sicily, oggi, a distanza di un anno, siamo tra i vincitori. Per la nostra azienda si è trattata di una grande occasione di confronto con possibili investitori che credono nel nostro progetto di espansione europea, dopo aver raggiunto l’apice a livello nazionale».

ItaliaRimborso è una claim company che opera nel campo dei rimborsi e risarcimenti da disservizi aerei a beneficio dei passeggeri, con il metodo del litigation funding. L’azienda ha brevettato nel mese di giugno 2021 un algoritmo in grado di stabilire la responsabilità del disservizio aereo. Opera su tutta la penisola italiana ed ha sviluppato un progetto di espansione in Europa, con la registrazione di un nuovo brand ed il contestuale acquisto di 32 domini web.