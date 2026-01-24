Kleos nel 2026 entra nel suo…diciannovesimo anno!

di Antonino Bencivinni Nel 2026 Kleos, nato nel dicembre del 2007 prima come quindicinale, poi come mensile, è entrato nel suo diciannovesimo anno. Nonostante tutte le difficoltà connesse, in particolare, con la pubblicazione di un giornale cartaceo diffuso gratuitamente, Kleos è stato sempre presente, in edicola e nei bar e circoli in cui viene gratuitamente diffuso come sanno bene i numerosi lettori che ne aspettano l’uscita già programmata ed indicata nel numero precedente. Vale la pena ricordare che Kleos è pure quotidiano on line dal 2012 (www.giornalekleos.it) e si trova anche su facebook (www.facebook.com/KleosGiornale) e su Istagram.

Il nostro mensile ha ancora una sua grande forza di attrazione che si manifesta anche con l’acquisizione in questi ultimi anni dell’apporto di nuovi collaboratori che si affiancano con lodevole entusiasmo a quelli che da 18 anni continuano imperterriti la loro battaglia culturale e di testimonianza all’interno del giornale Kleos, testata orgogliosamente non asservita e libera, alla quale continuiamo ad augurare, pur con grande spirito di sacrificio e abnegazione, ancora una lunga vita.

Nell’assemblea di fine anno 2025, svoltasi nella splendida cornice di Parco dei Pini di Partanna, come è ormai tradizione, i collaboratori, anche se non tutti hanno potuto essere presenti, ci siamo scambiati gli auguri pronti ad assicurare al territorio – col sostegno di chi ne capisce l’importanza -, la presenza del giornale, come abbiamo fatto negli ultimi diciotto anni.

Nella foto di copertina, scattata per l’occasione, nel giardino di Parco dei Pini di Partanna, da sx. Giuseppe Minaudo, Mario Bencivinni, Salvo Li Vigni, Marika Pensabene, Filippo Guirreri, Enzo Minio, Antonino Bencivinni, Lucio Bencivinni, Ina Venezia, Tino Traina, Stefano Caruso, Antonino Pellicane, Francesco Cusenza, e, davanti a tutti, la mascotte, il carlino Totò. Assenti giustificati: Alessandro Baroli, Pietro Errante, Antonino Passalacqua, Vito Piazza e Davide Traina.