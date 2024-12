La Bibbia nel Parco si rinnova: la Parola di Dio prende vita al Borgo di San Marco a Valderice

VALDERICE – La Parola di Dio si fa testimonianza vivente attraverso “La Bibbia nel Parco” che quest’anno si sposta in un nuovo scenario: il Borgo di San Marco a Valderice.

La manifestazione, unica nel suo genere in Italia, si prepara ad accogliere il pubblico nelle serate del 28 e 29 dicembre e del 5 gennaio.

L’atmosfera autentica del borgo contribuisce a creare un contesto più immersivo e suggestivo per i quadri viventi che compongono il percorso.

Nel segno della Speranza – tema portante di questa edizione – oltre cinquanta figuranti daranno vita a sette scene bibliche, tessendo un filo narrativo. Particolarmente significativa è la scelta di accompagnare ogni quadro vivente con la lettura dei versetti biblici che invita i visitatori ad un cammino non solo visivo ma profondamente spirituale. L’evento, a ingresso gratuito, si propone come momento di incontro e riflessione, testimoniando come la Parola di Dio parli al cuore di tutti gli uomini.

Nelle rappresentazioni, in programma dalle 18:00 alle 22:00, la bellezza del creato si fonde con il messaggio eterno delle Sacre Scritture, in un dialogo continuo tra cielo e terra. Al termine del percorso, sarà possibile degustare prodotti tipici e dolci in un’area dedicata, mentre per i più piccoli sarà allestito uno spazio giochi.