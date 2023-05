L’A.C. diocesana incontra la Presidenza Nazionale

CATANIA – Sabato 6 maggio 2023 presso la Casa Esercizi Spirituali dei Padri Passionisti di Mascalucia (CT) si è tenuto il Consiglio Regionale di Azione Cattolica. Al Consiglio hanno partecipato la Presidente Diocesana Enza Luppino, il Vicepresidente per il settore adulti Alberto Alagna, il Vicepresidente per il settore giovani Michele Colicchia, la Vice Responsabile A.C.R. […]

CATANIA – Sabato 6 maggio 2023 presso la Casa Esercizi Spirituali dei Padri Passionisti di Mascalucia (CT) si è tenuto il Consiglio Regionale di Azione Cattolica.

Al Consiglio hanno partecipato la Presidente Diocesana Enza Luppino, il Vicepresidente per il settore adulti Alberto Alagna, il Vicepresidente per il settore giovani Michele Colicchia, la Vice Responsabile A.C.R. Antonietta Vivona, i Consiglieri Salvatore Gianquinto e Anna Riggio e la Segretaria Piera Fimetta.

Ad introdurre i lavori è stato Sebastiano Distefano Delegato Regionale che salutando i Rappresentanti dei Consigli Diocesani ha espresso la propria gioia e di tutta la Delegazione nel presentare i membri della Presidenza Nazionale guidata dal Presidente Giuseppe Notarstefano.

Nell’occasione il Presidente Nazionale ha presentato il nuovo Assistente ecclesiastico Generale dell’Azione Cattolica mons. Claudio Giuliodori nominato da papa Francesco lo scorso 4 marzo 2023.

Mons. Claudio, che è anche Assistente ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha voluto ringraziare l’accoglienza calorosa di tutta l’AC siciliana ricordando 3 tappe fondamentali da dove ripartire con un carico più leggero:

– La fine dell’emergenza COVID-10 dichiarata il 6 maggio dal O.M.S.: impariamo da questa esperienza vissuta a capire veramente la bellezza delle relazioni;

– La beatificazione di Armida Barelli del 22 aprile: fare memoria della vita associativa;

– Il Sinodo che stiamo vivendo: la sinodalità, il camminare insieme, deve costituire la

base portante del nostro cammino associativo.

Mons. Claudio ha chiuso il suo intervento donandoci una frase di Papa Francesco ricevuta il giorno della sua nomina ad Assistente Generale: “Devi dire all’AC di farsi sentire, devono fare chiasso”. –

La sera tutti i presenti hanno partecipato alla veglia di preghiera presso il Santuario della Madonna della Sciara di Mascalucia. La veglia è stata celebrata dall’Arcivescovo Metropolita di Catania mons. Luigi Renna. L’arcivescovo ha augurato all’AC di essere sempre terreno fertile anche quando sembra che le tante fatiche non portano frutti e ha portato l’esempio della pianta della Ginestra, che è un fiore che nasce proprio nelle “sciare” occupate dalle colate laviche dell’Etna, simbolo di vita che nasce dopo l’eruzione che distrugge tutto.

La mattina di domenica 7 maggio la Presidenza Nazionale ha incontrato i Presidenti e i Consigli parrocchiali provenienti da tutta la Sicilia presso il Centro Congressi “Le Ciminiere” di Catania.

L’incontro si è concluso con la partecipazione alla celebrazione eucaristica presieduta dall’Assistente Generale mons. Claudio e concelebrata insieme agli assistenti di settore nazionali, regionali e diocesani presenti.