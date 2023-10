La casa di tutti. Città e Biblioteche. In viaggio con Antonella Agnoli. Iniziative per la promozione del libro e della lettura

TRAPANI – Nell’ambito delle attività istituzionali di promozione del libro e della lettura da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani e della Rete bibliotecaria BiblioTP – Rete delle biblioteche della provincia di Trapani nonché delle azioni previste nei “Patti per la lettura” adottati sul territorio, dal 22 al 26 ottobre 2023 sarà organizzato in provincia di Trapani un ciclo di incontri con la partecipazione di Antonella Agnoli sul ruolo delle biblioteche pubbliche quali infrastrutture sociali e culturali.

Sono circa 7.500 le biblioteche pubbliche e private, statali e non statali, aperte al pubblico in Italia. Il 60% del totale dei comuni ha almeno una biblioteca. Due biblioteche su tre sono biblioteche civiche a titolarità comunale. Più della metà delle biblioteche è al Nord (58%), il 24% nel Mezzogiorno e il 17% nel Centro Italia. Ce ne sono quasi tre ogni 100 Kmq e una ogni 8 mila abitanti.

Ma abbiamo ancora bisogno delle biblioteche? Di quali biblioteche abbiamo bisogno? Quale ruolo devono avere oggi le biblioteche? Bastano solo tavoli, sedie e libri per essere una biblioteca? Quali possono essere i nuovi servizi da proporre ai cittadini? Vogliamo chiamarla ancora biblioteca? Che rapporto di fiducia si può sviluppare tra la biblioteca e la comunità?

La casa di tutti. Città e Biblioteche sarà un viaggio sul territorio con Antonella Agnoli che punterà ad offrire “nuovi sguardi”, “nuove visioni”, “nuovi immaginari” agli operatori e amministratori pubblici e privati del settore delle biblioteche e dei luoghi della cultura.

Le biblioteche sono parti necessarie, vitali, dell’infrastruttura sociale e possono incidere profondamente sulla costruzione delle competenze e delle abilità dei cittadini. Per questo motivo è importante riflettere su un nuovo concetto di biblioteca, dove i cittadini si possono incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che affettive: sono le “piazze del sapere”.

Programma

La casa di tutti. Città e Biblioteche

In viaggio con Antonella Agnoli

domenica 22 ottobre

Gibellina, MAC museo arte contemporanea “Ludovico Corrao” (ore 17.30): Incontro con la Rete dei Festival letterari

lunedì 23 ottobre

Erice, Istituto comprensivo “G. Pagoto”: Attività didattica con gli studenti; (accesso riservato)

Salemi, Castello normanno svevo (ore 16.30): Incontro con il “Patto per la lettura della Valle del Belice”

martedì 24 ottobre

Trapani, Palazzo Milo (ore 9.30-13.30): Seminario formativo “Il ruolo delle biblioteche pubbliche quali infrastrutture sociali e culturali” (la partecipazione è gratuita previa iscrizione)

Seminario formativo a cura di Antonella Agnoli

Ripensare le biblioteche come cuore della comunità, come luoghi di connessione tra le persone e di intermediazione con il mondo del libro, dell’informazione, della conoscenza.

Programma del seminario

Nuovi bisogni sociali e culturali

Progettare i servizi insieme ai cittadini

Creare servizi convergenti: servizi informativi, sociali e culturali sotto lo stesso tetto

Ripensare i servizi della biblioteca

Quali figure professionali e con quali competenze

La cooperazione come strategia per affrontare meglio vecchi e nuovi bisogni

Riconoscimento di n. 4 CFP agli Architetti iscritti all’Ordine

Trapani, Sala conferenze Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani (ore 17.30) Presentazione del volume “La casa di tutti. Città e Biblioteche” di Antonella Agnoli (Editori Laterza, 2023)

Introduce

Renato Alongi, BiblioTP – Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani

Saluti

Giuseppina Pizzo, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Trapani

Girolama Fontana, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani

Dialogano con l’autrice

Salvatore Cusumano, Consigliere OAPPC della provincia di Trapani

Rosalia D’Alì, Assessore alla Cultura del Comune di Trapani

Salvatore Denaro, Dirigente settore Cultura del Comune di Erice, Biblioteca comunale “Vito Carvini” di Erice

Stefania La Via, Docente

Vito Mancuso, Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”

Riconoscimento di n. 3 CFP agli Architetti iscritti all’Ordine

mercoledì 25 ottobre

Marsala, Biblioteca sociale Otium: Attività didattica con gli studenti dell’Istituto comprensivo “G. Garibaldi – V. Pipitone”; (accesso riservato)

Marsala, Complesso monumentale San Pietro (ore 17.30): Presentazione del volume “La casa di tutti. Città e Biblioteche” di Antonella Agnoli (Editori Laterza, 2023)

Introduce

Renato Alongi, BiblioTP – Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani

Saluti

Ignazio Bilardello, Assessore ai Beni culturali del Comune di Marsala

Giuseppe Giammarinaro , Consigliere OAPPC della provincia di Trapani

Dialogano con l’autrice

Milena Cudia, Responsabile della Biblioteca comunale “Salvatore Struppa” di Marsala

Vita D’Amico, Dirigente 5 Circolo didattico “On. Francesco De Vita”, Marsala

Barbara Lottero, Responsabile Biblioteca sociale Otium di Marsala

Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala

Martina Ferracane, Presidente FabLab Western Sicily

Riconoscimento di n. 3 CFP agli Architetti iscritti all’Ordine

giovedì 26 ottobre

Erice: Attività didattica con gli studenti – Polo universitario di Trapani UNIPA; (accesso riservato)

Antonella Agnoli incontrerà gli studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Polo Universitario di Trapani UNIPA nell’ambito del corso di Diritto Costituzionale, tenuto dalla prof.ssa Laura Lorello, per una riflessione sul suo libro “La casa di tutti. Città e biblioteche”.

Trapani: Palazzo D’Alì (ore 11.30): Incontro con il “Patto per la lettura di Trapani e dei comuni Elimo Ericini”;

Campobello di Mazara: Incontro in biblioteca (ore 15.30)

Santa Margherita di Belice, Palazzo Filingeri di Cutò (ore 18.00): Presentazione del volume “La casa di tutti. Città e Biblioteche” di Antonella Agnoli (Editori Laterza, 2023)

Introduce

Renato Alongi, BiblioTP – Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani

Saluti

Gaspare Viola, Sindaco del Comune di Santa Margherita di Belice

Deborah Ciaccio, Presidente Istituzione Tomasi di Lampedusa

Dialogano con l’autrice

Tanino Bonifacio, Vice Sindaco del Comune di Santa Margherita di Belice

Margo Margherita Cacioppo, architetto e saggista

Margherita Perez, Direttrice della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

Barbara Lottero, Responsabile Biblioteca sociale Otium di Marsala

La partecipazione ad alcuni appuntamenti dà diritto ai CFP per gli architetti iscritti all’Ordine:

martedì 24 ottobre:

Trapani, Palazzo Milo: Seminario formativo “Il ruolo delle biblioteche pubbliche quali infrastrutture sociali e culturali” – n. 4 CFP

Trapani, Sala conferenze Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani: Presentazione del volume “La casa di tutti. Città e Biblioteche”- n. 3 CFP

mercoledì 25 ottobre:

Marsala, Complesso monumentale San Pietro, Presentazione del volume “La casa di tutti. Città e Biblioteche”- n. 3 CFP