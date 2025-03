La Giornata dell’Avis, annuale kermesse partannese

Domenica 23 febbraio 2025 si è svolta nelle Scuderie del Castello Grifeo la XV Festa del Donatore, importante appuntamento della sezione AVIS “Ciccio La Rocca” di Partanna con lo scopo di convocare e ringraziare i donatori e soci locali. La manifestazione è stata seguita da una folta platea, intervenuta festante per dare lustro ad una associazione di volontari che nell’attuale contesto si muove senza ombra di dubbio in un’ottica di eccellenza, sia per l’eccelso lavoro che svolge che per i lusinghieri traguardi raggiunti.

Dopo i saluti del presidente Ninni Battaglia, alla fine del mandato per motivi normativi, entrano in scena gli alunni della scuola dell’Infanzia che intrattengono il pubblico con alcuni motivi canori aventi per tema i valori della solidarietà e della fratellanza, in perfetta sintonia con lo spirito dell’Avis. Gli interventi successivi divulgano la grande rilevanza morale e civica della donazione, rimarcando i brillanti risultati conseguiti con l’ulteriore aumento del numero dei donatori di quest’anno, arrivato alle 588 uni—tà con 1184 donazioni complessive, un traguardo impensabile se rapportato alla esigua popolazione residente. Intervengono al consesso avisino numerose autorità, tra cui il sindaco di Partanna dott. Francesco Li Vigni, che si pregia lodare una generosa presenza cittadina con un operato sempre volto al servizio della collettività. Nella veste di Direttore della Medicina Trasfusionale trapanese è presente il dott. Renato Messina, il quale si sofferma ampiamente sulla grande valenza del gruppo Avis di Partanna, così pure hanno espressioni lusinghiere degli operatori partannesi, il Consigliere nazionale Vito Puccio e quello regionale Stefano Agueci. Si entra nel clou della festa con la suggestiva e tanto attesa consegna degli attestati, delle medaglie e varie targhe di benemerenza ai donatori partannesi, a cui va il sincero ringraziamento della sezione e della città.Viene presentato il nuovo Direttivo dell’Avis di Partanna con il cambio direzionale alla Presidenza, infatti, Antonino Mangialomini subentra al prof. Ninni Battaglia, alla fine del suo mandato.

Presidente: Antonino Mangialomini

Vice Pres.: Pietro Piazza

Tesoriere: Giovanni Casciotta

Segretario: Maurizio Napoli

Consiglieri: Michela Salvo, Salvatore Leone, Nicola La Rocca, Brigida Giardina, Alessio Atria.

Al prof. Ninni Battaglia è consegnata una targa ricordo e nominato Presidente Onorario della sezione Avis di Partanna. Se “DONARE FA BENE AL CUORE”, come recitava un passato slogan dell’Avis, il prezioso lavoro di volontariato del gruppo di Partanna è l’aspetto più nobile per il nostro territorio in quanto diffonde giorno dopo giorno l’incommensurabile e generoso gesto di fede e d’amore per la vita.

Antonino Pellicane