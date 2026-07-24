La Golfo Basket Woman Alcamo accoglie Dior Ndiaye. La Pivot senegalese arriva dall’Empoli

ALCAMO – Altro colpo di mercato in casa Golfo Basket Woman Alcamo. La società ha formalizzato l’acquisto di Dior Ndiaye, pivot senegalese classe 2006 e alta 191 cm, reduce da tre stagioni consecutive giocate con la maglia dell’Empoli in serie A2.

Lo scorso campionato la cestista ha giocato 28 partite, facendo registrare una media di 4,7 punti e 4,7 rimbalzi e di 13 minuti di gioco a match.

La campagna di rafforzamento della Golfo Basket non finisce qui. Ai 4 acquisti già ufficializzati (Dior, Prete, Cupido e Lo Sylla) potrebbe ben presto aggiungersi un ulteriore tassello da inserire nel roster allenato da coach Vincenzo Ferrara.