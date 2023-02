MARSALA – Anche per quest’anno, la marsalese Angela Palumbo, è hairstylist ufficiale di “Area Stile” per la 73esima edizione del Festival di Sanremo che si svolge al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Alla prestigiosa manifestazione canora, che richiama uno staff di parrucchieri impegnati a pettinare le star che si esibiranno, Angela Palumbo ritorna dopo […]

MARSALA – Anche per quest’anno, la marsalese Angela Palumbo, è hairstylist ufficiale di “Area Stile” per la 73esima edizione del Festival di Sanremo che si svolge al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Alla prestigiosa manifestazione canora, che richiama uno staff di parrucchieri impegnati a pettinare le star che si esibiranno, Angela Palumbo ritorna dopo i due anni consecutivi, del 2019 e 2020, e la pausa della pandemia che aveva dato uno stop anche alle intense attività collaterali all’evento dal vivo. Una grande emozione che la porterà, ancora una volta, a rappresentare la professionalità acquisita nei tanti anni di esperienza curando il look degli artisti in gara. “Conservo ricordi bellissimi degli anni scorsi – dice – per le giornate vissute all’interno di Area Stile, con tutto lo staff che ha lavorato dal mattino al pomeriggio inoltrato al servizio di vip, speakers e artisti di diversi settori”. Negli spazi dell’Hotel Royal, Angela Palumbo, svolgerà il suo lavoro nella Sala delle Palme dove si alterneranno sessioni di maquillage e acconciature, oltre a interviste tv e radio per assicurare notizie e curiosità durante tutta la settimana.

Area stile è un luogo esclusivo per i cantanti del festival, e ha scelto come location il rinomato albergo e principale alloggio di numerosi cantanti del Festival, con la Sala delle Palme dedicata a convegni e altri eventi. Assieme ad Angela Palumbo, che è presente per la città di Marsala, è a Sanremo anche Antonella Scarlata, per la città di Trapani.

In foto Angela Palumbo con Will – nome d’arte di William Busetti – cantautore di 23 anni, originario della provincia di Treviso, arrivato alla finale di Sanremo Giovani 2023, con il brano Le cose più importanti. Will si classifica tra i primi sei di Sanremo Giovani e partecipa a Sanremo 2023 con la canzone Stupido.