“La Pace fa notizia, condividiamola”

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata domenica 7 febbraio u.s. alle ore 16.00, in modalità a “distanza” la Festa della Pace 2021 dell’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo.

L’evento ha visto partecipe tutte le parrocchie della diocesi, dove è presente l’Azione Cattolica, collegate in diretta sulla pagina Facebook dell’AC diocesana.

“In questo periodo particolare che tutti noi stiamo vivendo, – ha detto la Presidente Enza Luppino nel suo intervento – siamo chiamati a portare la buona e bella notizia di Pace. Una notizia che aiuta a guardare la realtà che ci circonda con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni e di chi vive relazioni piene per trasformare i gesti di servizio da assistenzialismo in atti di amore donato e ricevuto gratuitamente”.

La Responsabile ACR diocesana Giacoma FAZIO da detto:

“Di fronte al tempo che stiamo vivendo contrassegnato da paure incertezze fragilità psicologiche come educatori ci siamo interrogati e soffermati per come organizzare questa festa, per poter far risuonare nel cuore e nella mente di tutti noi la bellezza dell’essere costruttori di pace con gesti visibili di vicinanza ai nostri fratelli che vivono situazioni di grande difficoltà”.

Durante la Festa sono stati condivisi i lavori preparati dai ragazzi delle varie parrocchie in particolare:

• – l’intervista, a cura dei ragazzi della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara, a don Antonino FAVATA cappellano dell’Ospedale Abele Ajello di Mazara impegnato nel suo servizio all’interno del Reparto COVID-19;

• – l’intervista, a cura dei ragazzi della Parrocchia S. Anna di Marsala, a Matilde TRENO

promotrice dell’iniziativa sociale “Il libro sospeso”;

– il collage fotografico sulla pace realizzato dalle parrocchie Cristo Re Mazara, Chiesa

Madre Gibellina, Chiesa Madre e S. Giovanni Campobello di Mazara.

Infine è stata presentata “ETTA” il salvadanaio nido a forma di casetta scelta come gadget nazionale dell’iniziativa di solidarietà; parte del ricavato della vendita e delle donazioni verrà donato all’associazione internazionale per la difesa dei diritti dei bambini “Terre des ’hommes” e a Enti Diocesani.