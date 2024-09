La partannese Marta Bivona: dal titolo italiano juniores alla conquista della medaglia di bronzo

PARTANNA – Partanna celebra ancora una volta il talento di Marta Bivona, giovane atleta allenata dal maestro Gaspare Salvo, che ha conquistato risultati di rilievo, a livello nazionale e internazionale, nella kickboxing. Tutto è iniziato il 26 Novembre 2023, quando Marta ha conquistato il titolo siciliano nella sua categoria, ottenendo così il pass per partecipare ai Campionati Italiani Cadetti disputati a Lignano Sabbiadoro (UD). Proprio a Lignano, il 14 Aprile 2024, Marta ha raggiunto un altro importante traguardo, conquistando il titolo italiano juniores nella categoria -47Kg femminile (specialità point fighting). Grazie a questa vittoria, Marta è stata convocata dalla Nazionale Italiana di kickboxing Federkombat, per partecipare ai mondiali (Wako Youth World Kickboxing Championship 2024) tenutisi a Budapest (Ungheria) dal 23 Agosto all’1 Settembre 2024, un evento che ha visto riuniti i migliori atleti della kickboxing giovanile mondiale. Nella competizione, Marta ha dimostrato tutta la sua tenacia e determinazione battendo sul tatami le sue avversarie fino al raggiungimento della semifinale dove la sua corsa verso il titolo mondiale si è fermata affrontando l’atleta bulgara, numero uno del ranking mondiale, in un combattimento concluso con il punteggio di otto a quattro a favore dell’avversaria. Nonostante la sconfitta, Marta ha chiuso la sua competizione portando a casa una meritata medaglia di bronzo che la proietta all’ottava posizione del ranking mondiale. Per il suo team, per la sua famiglia e i suoi amici, Marta è ormai un simbolo di impegno e passione sportiva. Marta Bivona, con la sua determinazione e il suo talento, ha dimostrato che i sogni, anche partendo da una piccola città siciliana, possono diventare realtà.