La playmaker toscana, Irene Sassetti, è una nuova giocatrice della Golfo Basket Woman Alcamo e completa il roster 2026/2027

ALCAMO – E’ Irene Sassetti il quinto acquisto stagionale della Golfo Basket Woman Alcamo. La playmaker toscana, classe 2004, proviene dal Basket Livorno, squadra con la quale ha disputato lo scorso campionato di serie A2.

Nella stagione 2025/2026 ha messo a referto 28 partite realizzando 114 punti, con una media di 4,1 punti a gara e un massimo stagionale di 12 punti.

Con l’arrivo di Sassetti, la società ha completato il roster in vista del prossimo campionato, con 5 conferme (Vella, Russo, Nikolic, Tempia, Schena) e altrettanti acquisti (Cupido, Prete, Sassetti, Lo Sylla e Ndiaye).