La poetessa partannese Maria Grazia Alia ci ha lasciati

PARTANNA – La poetessa Maria Grazia Alia, ai cui numerosissimi premi Kleos ha dedicato nel passato tanti articoli, ci ha improvvisamente lasciati. I suoi funerali saranno celebrati domani alle ore 11 nella Chiesa Madre di Partanna.

La dirigente scolastica emerita Vita Biundo che è stata molto amica della poetessa ha scritto questo suo ricordo:

“Incredulità, smarrimento, dolore alla notizia del tuo abbandono della vita terrena. Tu eri molto brava a trovare le parole giuste per ogni occasione. Riuscivi a raccontare con semplicità e con efficacia situazioni vissute, reali e fantastiche. Io oggi non riesco davvero a trovare le parole per esprimere il profondo dolore che hai lasciato in ogni persona che ti ha conosciuta.

Come non ricordare la tua complessa semplicità, il tuo sorriso, la tua delicatezza, la tua sensibilità e il tuo amore per il bello!. Amavi i fiori, le piante, i gatti, tutto il creato. E spesso vedevo che ti emozionavi per le piccole cose e sorridevi. Amavi le cose fatte bene e belle.

Sono solo due parole che sento nel profondo del mio cuore. E ho trovato davvero difficoltà perché molto coinvolta e in preda alla ricerca del perché.

Maria Grazia carissima, fai buon viaggio. Noi qui nello sconforto a cercare di trovare un senso nel non senso”.