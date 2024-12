La presidente dell’Aiop Sicilia sull’apertura della nuova sala operatoria ibrida al Villa Maria Eleonora Hospital di Palermo

PALERMO – “L’inaugurazione della nuova sala ibrida di Maria Eleonora Hospital è la dimostrazione dell’impegno e della passione che Ettore Sansavini, a capo del gruppo Villa Maria, infonde da sempre, con tenace determinazione e piena convinzione, nella gestione delle sue strutture che, in Italia come all’estero, rappresentano una sanità d’eccellenza. La struttura palermitana può, per altro, contare sull’impegno straordinario dell’amministratore delegato Massimo Salardino”.

E’ quanto dichiara Barbara Cittadini, Presidente Aiop Sicilia e Vicepresidente Aiop Nazionale a commento dell’inaugurazione della nuova sala operatoria ibrida presso la struttura palermitana del gruppo Gvm Care & Research.

“La struttura cardiochirurgica nostra associata – prosegue la Cittadini – rappresenta, da molti anni, un punto di riferimento nel panorama dell’eccellenza sanitaria siciliana. Aiop rappresenta con orgoglio strutture all’avanguardia, impegnate ad erogare, quotidianamente, servizi e prestazioni di qualità e di alta complessità ai siciliani”.