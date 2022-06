MAZARA DEL VALLO – La rassegna “Carmine Art” prosegue il suo primo ciclo di incontri, tra musica e libri, mercoledì 22 giugno, alle ore 19, con la presentazione del nuovo libro di Giacomo Pilati, “Nonostante tutto. Canzone d’amore per Giovanni Falcone e Francesca Morvillo”, con le illustrazioni di Sara Benencino. All’incontro, che si inserisce nel trentennale delle stragi di mafia e della morte barbara dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, interverrà Salvatore Inguì, referente di “Libera” Trapani, e interpreterà il monologo teatrale l’attore e regista Massimo Pastore, del TAM. «Proseguono i nostri primi appuntamenti ideati per dare il via ufficialmente alle manifestazioni culturali estive, che vanno in continuità con il progetto che da anni ormai portiamo avanti, sia in città che in provincia – dice il presidente dell’Associazione ‘Ciuri’, Filippo Peralta – valorizzando i talenti del territorio e le espressioni artistiche nelle varie forme. Ringraziamo ancora una volta il Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, per averci concesso i locali che ospitano la rassegna, e tutti gli intervenuti che, assieme ai protagonisti degli eventi, hanno vissuto assieme a noi emozioni da condividere».

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione avviata tra la Diocesi di Mazara del Vallo, l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura e l’associazione GIVA di Marsala, che prevede anche l’apertura al pubblico della chiesa del Carmine e della Torre Campanaria. La fruizione dei due luoghi è possibile dal 1° giugno, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, con il pagamento di un ticket di 4 €.