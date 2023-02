MARSALA – “La riapertura del reparto di ortopedia dell’ospedale di Marsala è motivo di grande soddisfazione. Certamente è il frutto di un proficuo dialogo con il direttore generale dell’ASP, dott. Vincenzo Spera, cui rivolgo un particolare ringraziamento per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, comune a tutti, di riportare il nostro ospedale e più in generale la sanità trapanese, ai livelli di eccellenza che merita.

Quello di oggi è un un piccolo passo, che segna però un nuovo inizio per la sanità della nostra provincia: testimonia infatti la fine, speriamo definitiva, della pandemia e la nascita di una struttura ospedaliera efficiente, in grado di lavorare in sinergia con le strutture di altre città, avendo a cuore come interesse unico e inderogabile la salute dei cittadini, soprattutto i più piccoli e fragili.

Auguro un sincero buon lavoro al personale del reparto, certo che come sempre presterà la necessaria attenzione e professionalità per dare risposte alle difficoltà dei pazienti”.

Lo dichiara il capogruppo regionale di Forza Italia all’Assemblea Regionale Stefano Pellegrino.