La Sagra di Carnevale: la Trattoria Garibaldi festeggia i suoi 60 anni in piazza con la cittadinanza

MARSALA – Manca una settimana alla Sagra di Carnevale, che si svolgerà a Marsala, in piazza dell’Addolorata, con l’organizzazione della Trattoria Garibaldi, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, quale primo di tre eventi pensati per festeggiare nel 2023 i 60 anni di attività.

L’iniziativa, in programma dal 17 al 19 febbraio, si avvale del patrocinio del Comune di Marsala ed è inserita nell’ambito delle manifestazioni organizzate per il Carnevale cittadino. In coincidenza con l’importante compleanno del primo ristorante marsalese gestito da Onofrio Francesco Arco e Giuseppe Sciacca, l’evento vuole anche rendere omaggio al fondatore della Trattoria Garibaldi, Francesco Fornich, che il 12 febbraio compirà 83 anni, e a Ignazio Li Causi, in società con lui sin dal primo giorno di attività e venuto a mancare qualche anno fa.

Un cammino lungo e ricco di conquiste, di episodi legati alla storia locale, aneddoti e ricordi, per un locale che ha una specifica particolarità: è sempre stato gestito in ambito familiare, da zio e nipote.

La Sagra si svolgerà in piazza dell’Addolorata dove verranno posizionate delle casette di legno al cui interno, con ticket di 7 euro, si potrà accedere per chiedere, a scelta, una pietanza tra cous cous di maiale, pasta al ragù di maiale, panino con la salsiccia, più un bicchiere di vino e le chiacchiere, dolce tipico di Carnevale.

Durate le tre giornate è prevista animazione per i bambini in piazza Addolorata grazie alla scuola di ballo Akita Dance School, di Katia Mezzapelle e domenica è in programma l’animazione del gruppo folkloristico I Burgisi di Marsala.

Il 17 e il 18 febbraio l’evento si svolgerà dalle ore 18 alle ore 22, e domenica 19 febbraio dalle ore 12 alle ore 16.

Ogni giorno, oltre alle degustazioni, ci sarà animazione musicale a cura di Liliana Andreanò con gli allievi della sua scuola di canto.

Tre le iniziative pianificate dalla Trattoria Garibaldi, assieme all’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, per festeggiare l’importante traguardo dei 60 anni, aprendo le porte alla città, tutte in piazza Addolorata: dopo la Sagra di Carnevale, nei mesi di maggio e settembre si terranno la Sagra del Tonno Rosso e quella del Cous cous.

Il 12 febbraio – data esatta del compleanno della Trattoria – alle ore 19, al Teatro Comunale ‘Sollima’ si terrà lo spettacolo musicale prodotto dall’Associazione ‘Ciuri’ dal titolo ‘𝗜 𝗠𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢𝗥𝗜 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗩I𝗧𝗔 – 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗥𝗲na𝘁𝗼 𝗭𝗲𝗿𝗼’, con performance corale di Laco La Commare in voce, Gianfranco Parrinello al pianoforte e Graziano Tumbarello al sax, per interpretare i successi più noti del cantautore con un omaggio alla carriera.