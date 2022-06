La Scuderia Nebrosport allo Slalom dell’Agro ericino

ERICE – Salgono le temperature ed aumenta anche il livello di competitività della scuderia Nebrosport che conferma la sua presenza nel fine settimana, dal 17 al 19 giugno 2022, alla 20esima edizione dello Slalom dell’Agro Ericino. La compagine rossoblù si presenta alla kermesse con una grande formazione composta da ben cinque vetture pronte a gareggiare contro ogni insidia.

Primo ai nastri di partenza per la scuderia Nebrosport sarà Giuseppe Leonte, al volante di Peugeot 106 di classe N1600. Il driver Nebrosport torna sui campi di gara dopo due anni di stop, sarà per lui un test importante prima della gara di casa.

A seguire nella stessa classe toccherà ancora una volta a Gianfranco Starvagi e Mattia Tirintino. Si rinnova dunque il derby interno tra i due sampietrini in classe N1600 e tra le loro due Peugeot 106, che in occasione dell’ultima apparizione allo slalom Quota Mille hanno portato a casa un secondo posto di classe Starvagi ed un primo posto di classe Tirintino.

Altra sfida appassionante, tra due portacolori rossoblù, sarà in S7. Il primo a prendere lo start sarà Biagio Meli, con la sua Fiat Uno Turbo, che all’ultimo slalom Quota Mille ha strappato un ottimo secondo posto di classe. A seguire verrà la volta dell’ucriese Alfonso Belladonna, anche lui su Fiat Uno Turbo, reduce del successo di classe ottenuto sempre allo Slalom Quota Mille.