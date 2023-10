La scultura Victory di Loredana Longo entra a far parte della ricca collezione di arte contemporanea della Pinacoteca di Marsala

MARSALA – L’iconica scultura Victory di Loredana Longo entra a far parte della ricca collezione di arte contemporanea della Pinacoteca di Marsala e sarà in mostra nel nuovo allestimento della collezione dell’ente, visitabile da sabato 28 ottobre al Convento del Carmine (lunedì 10-13 e poi dal martedì alla domenica, 10-13 e 17-19, chiusi 1 novembre 2023).

L’opera di Loredana Longo, che introduceva l’allestimento della mostra “Resta, Esisti, Resisti/Stay, Exist, Resist” – a cura di Sergio Troisi e appena conclusa al Convento del Carmine – è stata infatti donata nei giorni scorsi all’Ente “Mostra di Pittura” Città di Marsala a chiusura dell’evento. La decisione è stata accolta con grande entusiasmo dai vertici dell’Ente, il cui CDA vede alla guida l’avvocato Riccardo Rubino.

Realizzata in cemento e tessuto mimetico, Victory è una scultura con cui Longo si misura da anni sperimentando forme, materiali e strumenti sempre differenti per un’opera concettuale che, volutamente scomposta – monca di una lettera caduta, rotta, smarrita – afferma in maniera trionfale la sua esatta antitesi semantica. Ovvero: nessuna vittoria è esatta, totale.