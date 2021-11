La società Canottieri riceve il “Premio 91025 – città di Marsala”

MARSALA – Riconosciuta come un’eccellenza del nostro territorio, la Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, ha ricevuto il “Premio 91025 – città di Marsala”, organizzato per il settimo anno consecutivo dall’associazione culturale “Ciuri”. Domenica pomeriggio (21 novembre) la cerimonia di premiazione al teatro Impero, a cui hanno partecipato tutti gli atleti, in rappresentanza delle […]