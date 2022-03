La Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare lancia l’allarme sulla prima causa di decessi e ospedalizzazioni nel nostro Paese

ROMA – La SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) lancia l’allarme sulla prevenzione cardiovascolare: peggiorano, infatti, gli stili di vita e aumentano (+25%) le patologie, specie nei pazienti che hanno avuto il Covid. Il 13 maggio si terrà una Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. “Nei pazienti colpiti dal Covid si è riscontrato un […]

ROMA – La SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare) lancia l’allarme sulla prevenzione cardiovascolare: peggiorano, infatti, gli stili di vita e aumentano (+25%) le patologie, specie nei pazienti che hanno avuto il Covid. Il 13 maggio si terrà una Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare.

“Nei pazienti colpiti dal Covid si è riscontrato un aumento del 20-25% di tutte le malattie cardiovascolari. Ora serve ripartire da una maggiore attenzione anche su aspetti emergenti come obesità come fattore di rischio, aderenza alle terapie e a un corretto stile di vita, un nuovo ruolo per le vaccinazioni” sottolinea il prof. Massimo Volpe, Presidente SIPREC

Preoccupazione crescente per i dati relativi alle patologie cardiovascolari negli ultimi due anni. La pandemia, infatti, ha modificato in peggio gli stili di vita e ha ridotto controlli e monitoraggi, tendenze che hanno provocato un incremento nelle patologie cardiovascolari.