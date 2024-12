“La sostenibilita’ e’ un’opportunita’ di crescita per la Sicilia”

CATANIA – Partito ieri pomeriggio (2 dicrmbre) da Catania, con la partecipazione di oltre 120 persone tra rappresentanti di istituzioni, business community e giovani universitari, il primo appuntamento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” del percorso in cinque tappe sul tema “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”. Un percorso che Manageritalia Sicilia, con il coordinamento del vicepresidente Davide Frangiamore, ha ideato per dialogare con business community, istituzioni e società sui cardini di questa fondamentale transizione.

«Con la giornata di oggi – ha detto in apertura dell’incontro Carmine Pallante, presidente Manageritalia Sicilia – vogliamo dare avvio a un ampio ciclo di appuntamenti e confronti per portare sul territorio siciliano una nuova attenzione alle tematiche della sostenibilità, mettendo a confronto manager, imprese e società civile per accompagnare, soprattutto le PMI, in un percorso di evoluzione della propria cultura aziendale che oggi più che mai deve porre al centro la sostenibilità ambientale e sociale, per generare valore non solo per l’impresa e gli investitori ma anche per la società e il territorio in cui operano».



Il prossimo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità. Stakeholder a confronto” di Manageritalia Sicilia è a marzo 2025 ad Agrigento sul tema ESG e strategie di Sostenibilità aziendale.