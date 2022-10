PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna ha partecipato all’edizione siciliana di Didacta, che si è svolta a Misterbianco, nel Catanese, il 20 e 21 ottobre appena trascorsi, in continuità con tutte le attività dedicate all’innovazione e costantemente proiettate allo sviluppo delle reti relazionali, portate avanti con il G55 Coworking/Fablab.

Si è trattato di una due giorni improntata all’istruzione e alla formazione, all’innovazione e alla ricerca, che ha ripetuto il format vincente dell’edizione nazionale, con 230 eventi proposti sia dal comitato scientifico sia dalle aziende, tra workshop immersivi, seminari e convegni che hanno avuto come filo conduttore l’innovazione didattica. Il programma ha offerto un’ampia gamma di opportunità rivolte a dirigenti scolastici, insegnanti della scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo e di secondo grado e al mondo della ricerca e universitario.

Nell’ambito della Fiera, il 21 ottobre alle ore 16, l’Amministrazione ha presentato un Panel dal titolo: “Il curricolo rinnovato con il digitale: Edutech district superamento mismatch scuola lavoro”, che riguarda il trasferimento di tecnologia applicata alla preparazione dei giovani, allo sviluppo di competenze e professionalità, alla formazione specialistica pre e post lavorativa. Sviluppo di iniziative fra scuola, start up, imprese e istituzioni per immaginare un nuovo ecosistema che è già realtà.

Lo stesso verrà riproposto il 18 novembre a Partanna.