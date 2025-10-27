“L’Amore in teoria” di Luca Lucini tra i finalisti del Festival del Cinema di Cefalù

CEFALU’ – Il Festival del Cinema di Cefalù annuncia che il film “L’Amore in teoria”, diretto da Luca Lucini, è tra i finalisti dell’edizione 2025 ed è stato inserito dalla Giuria tra i candidati al Premio “Pellicola della Pace”, il riconoscimento più prestigioso del nostro Festival, dedicato alle opere che promuovono i valori di pace, solidarietà e crescita umana attraverso il linguaggio cinematografico.

Il film parteciperà alla Mostra cinematografica del Festival, che si terrà nel mese di novembre con la proiezione ufficiale nella sala cinematografica del Festival di Cefalù.

In tale occasione la Giuria attribuirà i Premi speciali del Festival e proclamerà il vincitore della “Pellicola della Pace 2025”.

Il film

Titolo: L’amore, in teoria

Regia: Luca Lucini

Sceneggiatura: Gennaro Nunziante, Teresa Fraioli, Anima Grenci

Produzione: Indiana Production

Distribuzione: Vision Distribution

Girato a Milano, il film racconta la storia di Leone, un giovane studente di filosofia che fatica a esprimere i propri sentimenti e scopre, attraverso incontri inattesi e momenti di fragilità, che l’amore non è un concetto da definire ma un’esperienza da vivere.

Una commedia sentimentale capace di unire ironia, autenticità e introspezione, con l’inconfondibile tocco registico di Luca Lucini.