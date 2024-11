L’appello del presidente Cei card. Matteo Zuppi: «Guardare al Mediterraneo e ai migranti con l’occhio dell’incontro»

MAZARA DEL VALLO – «Dobbiamo guardare al Mediterraneo e ai migranti con l’occhio della storia, a volte faticosa e cruenta, e quello dell’incontro, sennò questo diventa scontro. Bisogna difendere sempre la vita, perché nessuno la perda e poi dobbiamo considerare il mare Mediterraneo come il mare nostrum e non un mare di nessuno dove la vita non conta più niente». È quanto ha ribadito il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ieri (19 novembre) a Mazara del Vallo per l’assemblea diocesana convocata dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Quello di Mazara del Vallo è stato uno dei primi incontri territoriali diocesani per il cardinale Arcivescovo di Bologna dopo l’assemblea sul Sinodo che si è svolta a Roma lo scorso week-end. Il cardinale Zuppi è intervenuto in Cattedrale parlando ai fedeli: «Cosa vuole dire essere cristiani? Mettersi la medaglia? Essere cristiani significa essere una comunità battesimale, nessuno è spettatore, nessuno è estraneo. Siamo uguali? No, ma dobbiamo costruire tutti insieme la comunità».

«Il fervore è il sale della testimonianza cristiana, è il lievito della sua perenne vivacità. A tutti chiedo uno slancio per superare scoraggiamento e pessimismo, dobbiamo intraprendere nuove vie dell’entusiasmo spirituale». Lo ha detto in Cattedrale il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

A conclusione del suo intervento il Vescovo ha anche annunciato le date di alcune ordinazioni, conferimenti di ministeri e consacrazioni. Don Francesco Ingrande verrà ordinato presbitero il 6 gennaio 2025, alle ore 18 in Cattedrale; don Erasmo Barresi verrà ordinato presbitero il 26 aprile 2025, ore 18,30, in Cattedrale; a Tony Tirenna verrà conferito il ministero dell’Accolitato il 21 dicembre 2024 presso la parrocchia Sant’Anna di Marsala; fra’ Emanuele Maria Peixoto (Piccoli Frati di Gesù e Maria) farà la professione solenne e riceverà il ministero del Lettorato il 26 gennaio 2025, alle ore 19, presso la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano; Filippo Caracausi riceverà il ministero del Lettorato (data da definire); Giovanna Sciacca verrà consacrata all’Ordo Viduarum il 28 novembre, alle ore 18, parrocchia Maria Ss. della Cava di Marsala; Enza Norrito verrà consacrata all’Ordo Viduarum il 29 novembre, alle ore 18, presso la parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo.