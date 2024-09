L’Associazione Beethoven ha presentato il Cartellone della II Parte della Stagione Concertistica

MARSALA – Alla presentazione della seconda parte del Cartellone della Stagione concertistica 2024 dell’Associazione Beethoven di Marsala nella sala degustazioni delle Cantine Alagna sono intervenuti il Maestro Giuseppe Lo Cicero (Pianista) nella qualità di Presidente dell’ Associazione, l’Assessore Ignazio Bilardello (delega Spettacolo e Grandi Eventi), il Consigliere Comunale Lele Pugliese, il Professore Ercole Alagna (Titolare delle Cantine Alagna), nonché i Maestri Michele Pantaleo (Chitarrista), Salvy Marino (Tenore) ed in videoconferenza, dalle rispettive città di residenza, i Maestri Gioacchino Zimmardi (Pianista) e Guido Arbonelli (Clarinettista). Ricco e variegato è il Cartellone della Stagione concertistica promossa dall’Associazione Beethoven che prevede 7 spettacoli eventi al Teatro Sollima di Marsala tra il 13 ottobre ed il 15 dicembre 2024.

13 ottobre: “Opera, Operetta ed Arie Napolitane”

Il debutto della stagione è un omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un connubio tra opera, operetta e canzone napoletana. Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte) saranno protagonisti di una serata in cui la maestosità delle arie d’opera si mescola alla leggerezza dell’operetta e al calore delle canzoni partenopee.

27 ottobre: “Trio Namaste – different visions”.

Il Trio Namaste, composto da Natalia Benedetti (clarinetto), Guido Arbonelli (clarinetto basso) e Ian Cannon (pianoforte), offrirà una performance che spazia attraverso stili e tradizioni differenti.

10 novembre: Recital Pianistico di Manabu Takasawa

La maestria tecnica e interpretativa di Manabu Takasawa farà vibrare le note del pianoforte in un recital che promette di essere un’esperienza immersiva.

17 novembre: Concerto Pianistico in duo a 4 mani

L’intensità del pianoforte raddoppia in questo duo a quattro mani, con Paolo Scafarella e Serena Valluzzi.

24 novembre: “Verdi, Tosti ed Arie Napolitane”

L’incontro tra la musica di Giuseppe Verdi, le romanze di Francesco Paolo Tosti e le arie napoletane è il cuore del concerto interpretato da Ilaria Ianquina (soprano) e Giacomo Serra (pianoforte).

1 dicembre: “Trijazz”

Il cartellone prende una svolta jazzistica con il Trio Trijazz, formato da Michele Pantaleo (chitarra), Gianluca Pantaleo (contrabbasso) e Dario Li Voti (percussioni).

15 dicembre: “Tosca di Giacomo Puccini”

La stagione si chiude con un omaggio alla grande opera italiana, “Tosca” di Giacomo Puccini, in una versione concertistica con pianoforte e quartetto d’archi diretto da Gioacchino Zimmardi. Le voci di Natasha Katai (soprano), Domenico Ghegghi (tenore) e Vincenzo Licata (baritono) daranno vita alle passioni travolgenti dell’opera, in una serata che promette di essere il culmine emotivo e artistico della stagione.

Gli spettacoli sono tutti di domenica alle ore 18.00.

INFO TESSERAMENTO E PRENOTAZIONI: 320.6905330