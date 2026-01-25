LAURA PAUSINI & JULIEN LIEB – La dernière chanson (Due vite)

di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, ecco a voi il duo che non ti aspetti: Laura e Julien. Laura Pausini, che non avrebbe bisogno di presentazioni, è da anni una delle artiste italiane più amate anche all’estero, capace di cantare in più lingue senza perdere la sua autenticità. La sua voce è da sempre legata a storie intense e sincere. Julien Lieb, giovane cantautore francese, è invece una delle nuove voci più interessanti della scena europea: diretto, emotivo, molto vicino al suo pubblico. Insieme danno vita a La dernière chanson, un incontro che unisce esperienza e sensibilità nuova. Il brano, incluso nel nuovo album di cover Io Canto 2, in uscita il 6 febbraio, nasce da una canzone originale di Marco Mengoni, scritta come una riflessione sul momento finale di una relazione. Non un addio urlato, ma un saluto detto con calma, quando ormai tutto è stato compreso e accettato. Questa versione in francese mantiene lo stesso spirito, ma lo racconta in modo diverso, più intimo e delicato, grazie anche al dialogo tra le due voci. Ascoltando La dernière chanson si ha la sensazione di trovarsi davanti a un momento molto personale. Le emozioni arrivano senza forzature: c’è malinconia, ma anche rispetto, una sorta di pace dopo il dolore. Laura Pausini porta la sua capacità di interpretare ogni parola con profondità, mentre Julien Lieb aggiunge un tono giovane e fragile, che rende il racconto ancora più credibile. La canzone scorre lentamente, lasciando spazio ai silenzi e alle sfumature, come se ogni frase avesse bisogno di tempo per essere davvero ascoltata. L’origine del brano di Marco Mengoni si sente soprattutto nella scrittura, semplice ma intensa, che non cerca effetti speciali. È una canzone che parla a chiunque abbia vissuto una separazione importante, perché racconta quel momento in cui non resta altro da dire, se non un ultimo pensiero condiviso. Le aspettative su questa collaborazione sono positive. La dernière chanson ha tutte le caratteristiche per arrivare al pubblico in modo naturale, senza clamore ma con profondità. Potrebbe diventare uno di quei brani che crescono con il tempo, confermando ancora una volta la capacità di Laura Pausini di aprirsi a nuovi percorsi e offrendo a Julien Lieb un’importante occasione per farsi conoscere oltre i confini francesi.