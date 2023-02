Le cerimonie al Grifeo di Partanna solo per ricchi?

PARTANNA – Da quando il Comune di Partanna non gestisce più il Castello medioevale “Grifeo”, quest’ultimo è diventato meno fruibile almeno in relazione alle cerimonie “private” che vi si possono svolgere. Ad esempio, prima qualche matrimonio “civile” vi si celebrava, ora molto meno a causa certamente dei prezzi proibitivi imposti ai committenti che sicuramente bloccheranno le loro velleità “culturali” e sceglieranno di festeggiare altrove. Vediamo i prezzi: 1000 euro è la cifra da pagare per l’utilizzo degli “spazi culturali” del Castello (prima con la gestione del Comune la cifra non arrivava a più di 250 euro). Un po’ caro trattandosi di una, tutto sommato, non lunga cerimonia come quella matrimoniale. Il guaio viene dopo: per due ore di servizio occorre pagare anche 110 euro al personale per la sorveglianza; una polizza assicurativa per possibili danni per un massimale di 500 mila euro; e poi 2 euro a persona invitata (tranne 10 ingressi gratuiti per gli sposi, fotografi ed altri). Non è finita qui: ovviamente è a carico dei committenti “la completa rimozione e pulizia dell’area interessata all’evento e la raccolta e trasporto in discarica dell’eventuale materiale di risulta”. Tutto dovrà essere pagato in anticipo. Infatti il “provvedimento autorizzativo verrà rilasciato al ricevimento dell’istruttoria preliminare firmata, ai bonifici effettuati e alla stipula dell’assicurazione”. Il cosiddetto “trattenimento” chiaramente dovrà essere fatto altrove in sale private, come si usa fare da sempre. Prosit! (a.b.).