Le Libellule Marsala volano alto nel Campionato interregionale Twirling a Patti

MARSALA – ‘Buona la prima’ stagionale per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala. La società lilybetana cara ai presidenti Mattia Galuppo e Fabrizio Mannone ha centrato gli obiettivi fissati alla vigilia della 1a Fase del Campionato Interregionale per Specialità tecniche Sicilia-Campania di Twirling, riponendo in bacheca otto medaglie al culmine di una intensa giornata di gare al “Palaserranò” di Patti, nel Messinese, con regia della locale società Onda Sport e del Comitato regionale Sicilia Twirling e “supervisione” della FITw, Federazione italiana Twirling. Questo ennesimo brillante risultato va ad impreziosire ulteriormente la bacheca del sodalizio azzurro, nella quale spiccano i dieci titoli tricolori assoluti ottenuti nel giugno scorso, in occasione del Campionato italiano e della Coppa Italia Twirling, disputati a Montegrotto Terme (PD).

Nella prova inaugurale di una stagione agonistica che si preannuncia ancora più ricca di soddisfazioni, la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala ha colto in particolare ben quattro medaglie d’oro, a firma dell’aiuto allenatrice Lucrezia De Vita (nella specialità X-Strut Senior B) e di Leonardo De Marco (Solo Cadetti Maschile A), nonché dei “duo” composti ancora da Leonardo De Marco e Sara Mannone (nell’Artistic Pair Cadetti B), da Anna Genovese e Gaia Pipitone (specialità Duet Cadetti B). Secondo gradino del podio ed argento per le giovanissime Anna Genovese (Solo Cadetti B) e Sara Mannone (Artistic Twirl Cadetti B), mentre altre due medaglie di bronzo sono andate ad impreziosire il collo di Dijamila Musella (X-Strut Youth B) e Greta De Marco (X-Strut Youth A).

La do’TERRA Le Libellule Italia Marsala con il coordinamento sul campo dell’istruttrice federale FITw Giulia Mirabile, dell’istruttrice Giovanna Giordano e della già citata aiuto allenatrice Lucrezia De Vita, ha inoltre piazzato altre sue allieve nelle posizioni a ridosso del podio o, comunque, nel novero delle classifiche generali assolute di categoria. Quarta piazza, ad esempio, per Chiara Parisi (X-Strut Youth A), per Chiara Chibbaro (Solo Junior B) e per Greta De Marco (Artistic Twirl Youth B). In evidenza al Palaserranò di Patti, inoltre, Ginevra Monteleone (X-Strut Youth B), Clara Sciacca, Clelia Scurti (Solo Youth B), Alessia Papa, Marta Sciacca (Solo Junior B), Adele Genovese (Artistic Twirl Junior B). Presente a Patti, a far “da collante” nello spogliatoio, anche Costanza Lipani, la quale non ha però potuto gareggiare a causa di un lieve ma fastidioso infortunio.

La seconda e decisiva Fase del Campionato interregionale Specialità tecniche Twirling è in programma ancora nella cornice del Palaserranò di Patti il prossimo 17 novembre, ma la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala ha sin d’ora la concreta possibilità di poter qualificare diversi tra suoi atleti e atlete al prossimo Campionato nazionale di specialità previsto nel gennaio 2025 a Cantalupa, nel Torinese.

Un importante banco di prova, quello di Patti, per la giovane società di Twirling marsalese, in vista della imminente partecipazione al Campionato Interregionale Sicilia-Campania ed alla Coppa Italia serie B/C (che hanno riservato in passato numerose soddisfazioni dal punto di vista sportivo), in calendario a partire da marzo 2025, in triplice prova, con sedi da comunicare. Ciò in preparazione al Campionato italiano della specialità, anch’esso con data e sede da definire a breve.

Va rammentato come la do’TERRA Le Libellule Italia (che ha di recente ottenuto l’utilizzo per gli allenamenti di squadra, da parte del Comune di Marsala, della rinnovata palestra “Nicola Grillo”), abbia ricevuto la scorsa estate dallo stesso Comune, nella persona del sindaco Massimo Grillo, dell’assessore allo Sport Ignazio Bilardello e dell’assessore al Turismo Salvatore Agate, uno speciale riconoscimento per i 10 titoli italiani vinti a Montegrotto Terme. Le Libellule sono inoltre state di recente protagoniste con esibizioni al 40° Anniversario della ricostituzione del 37° Stormo Aeronautica Militare negli hangar dell’aeroporto Trapani-Marsala Birgi ed in occasione del do’TERRA Autumn Tour al Grand Hotel delle Palme a Palermo, in onore dello sponsor ufficiale (l’azienda milanese propone oli essenziali e prodotti atti al benessere psico-fisico della persona) che per il secondo anno affianca Le Libellule nella loro attività sportiva.