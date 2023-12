Le notevoli difficoltà causate dai danni provocati dalla peronospora fra i temi dell’incontro tra delegazioni di aziende agricole e prefetto di Trapani

TRAPANI – Nella serata di ieri, 19 dicembre 2023, il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha ricevuto – su richiesta dell’Associazione “I Guardiani del Territorio” – una delegazione rappresentativa delle numerosissime aziende agricole attive in questa provincia.

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le notevoli difficoltà causate, in particolare, dai danni provocati dalla peronospora, con un sensibile calo della produzione nell’annata in corso e sono state auspicate alcune soluzioni meglio descritte in un documento consegnato al Prefetto per la trasmissione alla Presidenza della Regione.