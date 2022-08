Le Notti di BCsicilia. A Sciacca passeggiata tra gli antichi mulini della Valle del fiume Carboj

SCIACCA -Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domani giovedì 11 agosto 2022 a Sciacca una passeggiata tra gli antichi mulini della Valle del fiume Carboj. Appuntamento alle ore 18,00 presso la SS 624 Palermo Sciacca Km. 78 (Svincolo strada provinciale 39 per Menfi) Lat. = 37.5988327 Long. = 13.04216. E’ necessaria la prenotazione (contributo Euro 3) – Tel. 339.5949184

La Valle del fiume Carboj, in territorio di Sciacca, è un luogo ricco di storia e di incomparabile bellezza, un tempo cuore di uno tra i più vasti ed importanti feudi del medioevo, il Carabo di San Bartolomeo. Questa valle, attraversata da un antico fiume che da sempre ha ricoperto un fondamentale ruolo allo sviluppo economico dell’area e del territorio circostante presenta, lungo il suo corso, numerose fattorie di epoca romana le quali, ieri come oggi, praticavano la coltivazione del grano e della vite. Immersi tra i vigneti e i campi di grano, si ergono maestosi due bellissimi mulini ad acqua, i quali conservano un’interessante storia che li vede protagonisti tra baronie e principati delle più potenti e importanti famiglie della Sicilia del medioevo e della storia moderna. Attualmente in corso di studio, la storia di questi due mulini poco a poco ricostruita da fonti archivistiche, ha svelato importanti informazioni che stanno permettendo di ricostruire fatti e vicende che videro protagonisti il feudo, i mulini e i signori in un arco di tempo tra il XIII e il XIX secolo. La visita sarà guidata dallo studioso Mario Bonaviri.

Nella foto, l’antico mulino.