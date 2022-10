Le parole di saluto del sindaco Catania al vesvovo monsignor Domenico Mogavero

MAZARA DEL VALLO – “Ieri pomeriggio (9 ottobre) sono stato a Mazara del Vallo per il saluto a monsignor Domenico Mogavero che ha tenuto l’incontro riservato alle autorità del territorio provinciale. Monsignor Domenico Mogavero dopo 15 anni lascia il governo della Diocesi per sopraggiunti limiti d’età. Com’è noto Papa Francesco, il 29 luglio scorso, ha […]

MAZARA DEL VALLO – “Ieri pomeriggio (9 ottobre) sono stato a Mazara del Vallo per il saluto a monsignor Domenico Mogavero che ha tenuto l’incontro riservato alle autorità del territorio provinciale. Monsignor Domenico Mogavero dopo 15 anni lascia il governo della Diocesi per sopraggiunti limiti d’età. Com’è noto Papa Francesco, il 29 luglio scorso, ha nominato suo successore monsignor Angelo Giurdanella che è stato ordinato Vescovo lo scorso 4 ottobre e che farà il suo ingresso in Diocesi sabato 15 ottobre. A Monsignor Mogavero vanno l’affetto e la gratitudine della comunità di Partanna, cui è sempre stato vicino in ogni momento, sia lieto che di difficoltà”.

Sono queste le parole del sindaco di Partanna, Nicolò Catania, in merito all’incontro cui ha partecipato ieri a Mazara del Vallo per il saluto a monsignor Mogavero.