“Le pazienti con Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa possono svolgere una vita normale e inseguire tutti i propri sogni”

ROMA – Oggi i pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite ulcerosa, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI, che in Italia colpiscono circa 250mila persone, possono svolgere una vita normale. È il messaggio lanciato dalla nuova campagna della società scientifica IG-IBD “Insieme si può”, nella conferenza stampa online di ieri (17 giugno). Sono […]

ROMA – Oggi i pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite ulcerosa, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI, che in Italia colpiscono circa 250mila persone, possono svolgere una vita normale. È il messaggio lanciato dalla nuova campagna della società scientifica IG-IBD “Insieme si può”, nella conferenza stampa online di ieri (17 giugno). Sono intervenuti il Sottosegretario alla Salute Sen. Pierpaolo Sileri; il Segretario Generale IG-IBD Marco Daperno, il prof. Alessandro Armuzzi, Responsabile Comitato Educazionale IG-IBD; il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi; la Vice-Presidente AMICI onlus; Noemi Fiumanò, Paolo Genovese; Matilde Gioli; Francesca Merzegora, Fondatrice e Presidente Fondazione Onda; a moderare il giornalista scientifico Daniel Della Seta.

Con l’occasione è stato presentato il nuovo spot (nella foto un momento dello spot) girato dal regista Paolo Genovese con protagonista l’attrice Matilde Gioli che sarà trasmesso in tv da Sky dall’11 al 25 luglio: pochi secondi per un messaggio incoraggiante, che permetta alle donne affette da MICI di non scoraggiarsi e di acquisire la consapevolezza che, nonostante queste patologie, è possibile avere figli, viaggiare, condurre vita normale, mangiare e soprattutto sognare.

“Ogni donna con Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa può diventare madre – evidenzia Noemi Fiumanò, Vice Presidente A.M.I.C.I. Onlus – “Questo è possibile grazie all’evoluzione del sistema di cura e dei nuovi farmaci disponibili. Affrontare una gravidanza, per una paziente affetta da MICI significa affidarsi al medico e disporre di maggior supporto e informazioni per assicurare una gestazione il più possibile serena. AMICI conferma la necessità di promuovere strumenti di informazione e conoscenza a favore delle pazienti con MICI, affinché il desiderio di avere un figlio possa essere raggiunto con maggiore consapevolezza e serenità grazie alla collaborazione di team multidisciplinari che affiancano le donne nel momento della pianificazione e del percorso di gravidanza”.