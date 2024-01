Le poesie della giovane partannese Jessica Cammarata vengono inserite nella collana poetica “I Poeti di Via Margutta” edizioni Dantebus

PARTANNA – La 22enne poetessa partannese ha partecipato ad un concorso selettivo per essere inserita nella raccolta poetica della casa editrice romana Dantebus, risultando tra gli otto prescelti alla pubblicazione delle loro opere.

Jessica afferma “Scriveremo è la mia passione, da piccola interpretavo le frasi delle canzoni fino a quando ho realizzato frasi mie. Un giorno, tornando da Milano, ho deciso di intraprendere la scrittura poetica , partecipando ad un concorso di poesie e dopo pochi giorni mi è arrivata una chiamata dalla consulente editoriale della casa editrice Dantebus con sede a Roma in via Margutta”.

DONA AGLI ALTRI CIO’ CHE TU NON HAI

Quando sei triste e vuoi piangere,

dona agli altri un sorriso.

Quando ti perdi regala agli altri la retta via.

Quando vuoi stare da solo

regala agli altri la tua compagnia.

Quando ti insultano,

regala agli altri gesti colorati.

Se ti senti agitato,

dona la tua calma

a quelle persone più inquiete d’animo.

Se qualcuno ti tira un masso,

tu cogli un fiore per lui.

Perché tu hai d’oro l’anima.

Mentre alcuni

hanno arrugginito il cuore.

E’ così che sei,

non hai un granello.di sabbia

ma riesci a donare l’oceano.

Jessica Cammarata

l’articolo e’ di Stefano Caruso